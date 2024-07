Plus Leuzbach/Bergenhausen Schützen Leuzbach-Bergenhausen feiern: Kommers am Sonntag krönt das Jubiläumsjahr Von Julia Hilgeroth-Buchner Als die Dorfjugend von Leuzbach und seinem Weiler Bergenhausen im Jahr 1924 beschloss, einen Schützenverein zu gründen, da war es mit der „Eventkultur“ noch nicht weit her. Lesezeit: 3 Minuten

Wenn sich die jungen Leute dem täglichen Trott in den familiengeführten Bauernhöfen entziehen wollten, gab es außer der Einkehr in der „Dorfschänke“ nur den örtlichen Kriegerverein – und dort wurden nur ehemalige oder aktive Soldaten zugelassen. Eine Alternative musste her, und da sich Dorfschullehrer Wilhelm Asmuß damals tatkräftig für die ...