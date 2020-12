Schürdt: Baumpfleger haben rund 190 Jahre alte Sommerlinde gekürzt

Schürdt

Die rund 190 Jahre alte mächtige Sommerlinde in der Schürdter Dorfmitte wurde aufgrund einer verkehrssichernden Maßnahme zurückgeschnitten. Wie Ortsbürgermeister Klaus Wiesemann im Gespräch mit unserer Zeitung informierte, wurde der 22 Meter hohe, ortsbildprägende und gemeindeeigene Baum, unter dem in früheren Jahren auch diverse Feste gefeiert wurden, in der Höhe um etwa fünf bis sechs Meter und in der Breite um circa drei bis vier Meter eingekürzt. Carsten Sebastian von der Firma Sebastian aus Nümbrecht, der die baumpflegerische Maßnahme mit seinem Team durchführte, informierte, dass die einst dreistämmige Sommerlinde, die einen Durchmesser von rund 1,50 Metern und einem Umfang von fast fünf Metern hat, bereits seit längerer Zeit von der Stammfäule betroffen ist. Dies wurde vor einigen Jahren unter Mithilfe eines Schalltomografen festgestellt. Vor rund eineinhalb Jahrzehnten war bereits einer der drei Stämmlinge entfernt worden. Sebastian behandelte die Schürdter Linde bereits vor fünf und vor zehn Jahren baumpflegerisch.