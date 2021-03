Schüler-Union im Kreis Altenkirchen: Präsenzunterricht als Maß aller Dinge

Die Schüler- Union im Kreis Altenkirchen fordert eine Teststrategie für die rheinland-pfälzischen Schulen. „Durch gezielte und flächendeckende Testungen kann die schrittweise erfolgende Rückkehr zum Präsenzunterricht abgesichert werden, während sie gleichzeitig auch einen Beitrag zur Pandemiebewältigung insgesamt leisten können“, äußert sich Vorsitzender Alexander Stohl in einer Pressemitteilung. Am geeignetsten für flächendeckende Testungen in Schulen sind Experten zufolge Selbsttests, die unter Aufsicht durchgeführt werden.