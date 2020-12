Bürdenbach

Dass keine Verpackungen, Flaschen oder ausgedienten Haushaltsgegengestände einfach so an den Straßenrand, auf Wege oder gar in den Wald geworfen werden, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das weiß doch sogar jedes Kind. Für die Freundinnen Lena-Sophie Gärnter, Anne-Sophie Drees, Karla Jung und Mona Weißenfels aus Bürdenbach jedenfalls ist es klar, dass Abfall nicht in die Natur, sondern in die Mülltonne gehört. Umso erstaunter waren die neunjährigen Mädchen, dass bei einer Aufräumaktion rund um Bürdenbach ein großer Container fast ganz mit Unrat befüllt wurde.