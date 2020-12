Bitzen/Forst

Seit sieben Jahren ist das einwöchige Jugendcamp in der vorletzten Woche der Sommerferien, welches von den Gemeinden Bitzen und Forst in Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Helfern und dem Kreisjugendamt veranstaltet wird, für die Kinder des „Berges“ und darüber hinaus stets ein Renner. Doch was ist in Corona-Zeiten? Als Alternative wird in diesem Jahr von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, kostenlos eine Ferienfreizeit coronakonform, komplett online angeboten. Anmeldungen sind nicht erforderlich.