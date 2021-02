Der Aufruf zur deutschlandweiten Aktion #lichtfenster des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier läuft seit Ende Januar. In diese wichtige Gedenkaktion reiht sich die Arbeitsgemeinschaft Friedenserziehung-Geschichte und die ganze Schulgemeinschaft der Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden mit ein. So leuchtet auch dort seit zwei Wochen ein großes Licht des Gedenkens und des Mitgefühls jeden Abend ab 19.30 Uhr über das Daadetal.