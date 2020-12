Malberg

Dünne Oberschicht vom Waldboden entfernen, ein kleines Loch herstellen, zwei oder drei Eicheln hineingeben, alles wieder verschließen und nun hoffen, dass hier in Zukunft einmal eine Eiche auf einer gefällten Fichtenfläche das Licht der Welt erblickt. Eifrig sind die Schüler der 4 c der Malberger Grundschule (Außenstelle der Grundschule Gebhardshain) dabei, einen kleinen Beitrag zu leisten, um auch in Zukunft noch Wald in der Region zu haben. Denn immer mehr bewaldete Flächen verschwinden. Der Borkenkäfer und die Trockenheit haben ganze Arbeit geleistet.