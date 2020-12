Siegen

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli ist der Rekord gefallen: Früher als je zuvor und erstmals schon im Juli hat das 1000. „Stilling-Baby“ des Jahres das Licht der Welt erblickt. Gleich zwei Kinder begleitete das Team der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Perinatalzentrum Level I, am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen in der „Rekord-Nacht“ auf ihrem Weg ins Leben.