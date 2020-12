Schon als Kind war sein Traumberuf Koch: Peter Brecklinghaus lernte in München bei TV-Star Alfons Schuhbeck

Wallmenroth

Eigentlich wollte Tobias Fritsch genau jetzt in New York sein und an der Upper East Side ein französisches Fine Dining Restaurant eröffnen. Doch zwei Leute kamen dem Profikoch in die Quere: US-Präsident Donald Trump, der momentan keine Chinesen und Europäer ins Land lässt. Und Peter Brecklinghaus, in Betzdorf seit 26 Jahren als Heizungs-, Sanitär- und Elektromeister bekannt. Der 51-jährige Handwerker hat sich nämlich einen Wunschtraum erfüllt: Er lernt jetzt Koch. Und das nicht bei irgendwem, nein: Brecklinghaus fährt seit einem Jahr Wochenende für Wochenende nach München zum TV-Star-Koch Alfons Schuhbeck und lernt, wie man perfekte Gerichte zubereitet. Da-bei freundete er sich mit Schuhbecks rechter Hand an: Eben Tobias Fritsch. Und jetzt ist der 24-Jährige Gastkoch in der Villa Lampertz in Wallmenroth.