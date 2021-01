Wissen-Schönstein

Seit Generationen spielt der sogenannte Bästjestag eine zentrale Rolle für die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1402 vom Heister zu Schönstein. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist er in den Protokollen vermerkt. Auch in der aktuellen Corona-Pandemie hielt die Bruderschaft an diesem Patrozinium (20. Januar) fest, wenngleich „einmal anders“ – passend, denn der heilige Sebastian wird seit dem 7. Jahrhundert als Patron gegen die Pest und andere Seuchen verehrt.