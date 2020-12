Kirchen

Schock in Kirchen: Dort ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden, als es noch dunkel war, der über die Grenzen des Kreisgebiets hinaus bekannte Grünen-Politiker Wolfram Westphal am Bahnsteig des Bahnhofs ums Leben gekommen. Der Kirchener gehörte zu den Urgesteinen der grünen Partei im AK-Land, hat hier seit Jahrzehnten auf Kreisebene sowie in den Räten von Betzdorf und Kirchen engagiert mitgearbeitet und war bis zuletzt Stadtratsmitglied in Kirchen. Bei den Grünen herrscht Ratlosigkeit und Bestürzung.