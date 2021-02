Schock für Kirchen und die Region: Maik Köhler ist tot

Trauer um Maik Köhler: Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen und Ortsbürgermeister von Mudersbach ist am Dienstag nach einem zweiten längeren Krankenhausaufenthalt im Alter von nur 44 Jahren an einer schweren Nierenkrankheit verstorben. Der Mudersbacher hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter. Vereine und Politik, Bürger und Weggefährten sind geschockt. „Unser Maik“ nannte ihn jung und alt in Mudersbach, wo er seit 2004 Ortschef war. Beliebt war er auch bei allen Fraktionen im VG-Rat, wo er seit 1. Januar 2018, also seit drei Jahren, am Ruder stand. Von vielen wurde der CDU-Politiker schon als der nächste Landrat gehandelt.