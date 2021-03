Schnelltests: Weiterhin Unklarheit um kostenlose Tests im Kreis

Verwirrung ohne Ende beim Thema „Schnelltests für alle“: Zwar öffnen laut Mitteilung der Kreisverwaltung am Donnerstag, 11. März, zwei Corona-Schnellteststationen an den DRK-Krankenhäusern Kirchen und Altenkirchen ihre Pforten, die ab dann montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen – und an fünf weiteren Teststellen sollen Abstriche schon seit dem gestrigen Montag möglich sein. Doch ob dies auch bereits überall kostenlos und für alle Bürger erfolgt, erscheint nach einer Stichprobe der Rhein-Zeitung fraglich.