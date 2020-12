Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 20:00 Uhr

Hamm

Schnell zur Stelle: Feuerwehr löscht Schuppenbrand in Hamm

Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr Hamm am Donnerstagvormittag das Ausgreifen eines Schuppenbrands auf ein Wohnhaus verhindert. Gegen 10.40 Uhr rückte die Wehr in die Straße „Im Wäschgarten“ aus. Eine riesige schwarze Rauchsäule war am Himmel sichtbar. Wehrleiter Heiko Grüttner erhöhte als Einsatzleiter die Alarmstufe. Der Schuppen stand sehr nah am Wohnhaus und größeren Bäumen zur rückwärtigen Seite.