Plus Hamm/Niederirsen

Schneidermeisterin schenkt alter Kleidung ein neues Leben: Besondere Fashionshow in Hamm

i Irmgard Weller-Link mit von ihr kreativ neu interpretierten, alten Kleidungsstücken. Die (Schneider-)Kunst, aus alten Stücken neue Mode zu machen, nennt man auch Upcycling. Foto: Barbara Hombach

In ihrer Karriere als Schneiderin hat Irmgard Weller-Link einige Stationen hinter sich. Inzwischen hat die gebürtige Hachenburgerin ein Atelier in Niederirsen und zur Jumelage in Hamm ein spannendes Projekt im Sinn.