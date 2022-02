Der Kreis will sich um einen fairen Verteilschlüssel für die Personalkosten in den Kindertagesstätten des AK-Landes bemühen. Dies ist die Kernbotschaft des zuständigen Kreisbeigeordneten Klaus Schneider an die Mitglieder des Kreisausschusses. Wie dies konkret aussehen soll, lässt sich derzeit noch nicht sagen, weil es an höherer Stelle noch einige Unwägbarkeiten aus dem Weg zu räumen gilt.