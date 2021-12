Ein bisschen Lichterglanz in diese wegen Corona doch wieder etwas trostlose Adventszeit zu bringen – das ist Julian Moll und Patrick Schumacher aus Malberg am zweiten Advent prima gelungen: Sie holten den Nikolaus an den Barbaraturm bei Malberg und richteten einen „Nikolaus-Drive-in“ ein. Die Schlange der Autos, in denen Eltern mit ihren Kindern saßen, reichte bis Malberg und Steinebach.