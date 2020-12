Fensdorf

So mancher Außenspiegel am Fahrzeug wurde in den vergangenen Monaten zerstört, etliche Reifen waren defekt. Wer über die K 123 von Gebhardshain nach Fensdorf fuhr, das gilt auch für die Kreisstraße von Selbach nach Wissen, der konnte so manchen weiteren Schaden an seinem Fahrzeug beklagen. Waren es weder Spiegel noch Reifen, so sicher Lackschäden, wenn man auf die Bankette ausweichen musste und aus Schlaglöchern oder den Rändern der Kreisstraße Brocken abbrachen und gegen das Auto geschleudert wurden.