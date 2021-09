„Zwei Jahre Schimmel. es reicht!“. Unter diesem Motto machten am Samstagmorgen Eltern und Großeltern ihrem Unmut über die Zustände in der katholischen Kindertagesstätte „Haus Nazareth“ in Betzdorf-Bruche Luft. Tamara Hielscher-Schmidt, ihre Schwägerin Isabelle Hielscher sowie Verena Bläcker-Hoof hatten die Kundgebung initiiert. Adressaten des Protests sind der Verwaltungsrat der katholischen Pfarrei „Heilige Familie“ Bruche, die Katholische Kita gGmbh Koblenz sowie das Bistum Trier.