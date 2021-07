Schimmel-Alarm: CDU Betzdorf sagt Kita Bruche Unterstützung zu

Die Kita „Haus Nazareth“ in Bruche hat 75 Plätze, davon zwölf für Kinder unter drei Jahren. Neben dem Vormittagsangebot werden die Kinder an drei Tagen in der Woche durchgehend bis 16 Uhr betreut. Zwei der drei Gruppenräume müssen umfassend saniert werden, da sich im Boden durch eindringende Feuchtigkeit Schimmel gebildet hat. Die vor 20 Jahren als eine Art Wintergarten gebaute Erweiterung der Räume aus Glas und Metall ist undicht und soll entweder in der jetzigen Form erneuert oder durch eine andere Konstruktion in herkömmlicher Bauweise ersetzt werden.