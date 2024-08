Scheuerfeld bleibt ein „nahkauf“ erhalten: Jetzt steht der Supermarkt-Betreiber für EAW-Gelände Betzdorf fest

Dass das Betzdorfer Zukunftsprojekt „WERKstadt Betzdorf“ auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) ein Supermarktangebot beinhaltet, steht schon länger fest. Doch nun ist auch bekannt, auf welchen Betreiber die Wahl gefallen ist: Rewe Mockenhaupt, der unter anderen eine Filiale in Scheuerfeld betreibt. Die wird nun weichen müssen. Allerdings bedeutet dies nicht das Aus für die Versorgung mit wohnortnahen Lebensmitteln in Scheuerfeld.

Die Unternehmenskommunikation von Rewe Mockenhaupt gibt bekannt, dass das Unternehmen der Betreiber des neuen Rewe-Marktes in dem derzeit entstehenden Zukunftsprojekt, der „WERKstadt Betzdorf“, auf dem EAW Gelände sein wird. Mit der Eröffnung des neuen Standorts im Höfergarten erweitere das Unternehmen sein Netz auf insgesamt sieben Supermärkte, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Zusätzlich zu den Erweiterungsplänen in Betzdorf betont Rewe Mockenhaupt, dass der Standort Scheuerfeld als Nahversorger unter der Marke „nahkauf“ weiterbetrieben werde. „nahkauf“ zähle ebenfalls zum Portfolio der Rewe Group. Das Nahversorgungskonzept sei heute an rund 435 Standorten in Deutschland präsent und wächst stetig. „Für die Nahversorgung in Stadtrandlagen und dem ländlichen Raum ist „nahkauf“ der kompetente Nachbarschaftsmarkt, der sich wachsender Beliebtheit erfreut – bald auch in Scheuerfeld“, so die Unternehmenskommunikation von Rewe Mockenhaupt.

Laut Pressetext zeigte sich der Scheuerfelder Ortsbürgermeister Harald Dohm erfreut, dass der Standort im Ort weiterhin als Grundversorger bestehen bleibe: „Nach einigen Wochen der Unsicherheit ist das nun ein klares Bekenntnis zur Aufrechterhaltung des Standortes Scheuerfeld. Dafür danke ich, auch im Namen aller Bürger unserer Ortsgemeinde, der Familie Mockenhaupt auf das Herzlichste!“

Positiv nimmt dem Pressetext zufolge auch Betzdorfs Stadtbürgermeister die neusten Entwicklungen auf: „Ich freue mich riesig, dass wir mit dem Unternehmen Mockenhaupt eine so starke und professionelle Familienmarke für unsere Werkstadt gewinnen konnten. Die Tatsache, dass der Standort in Bruche und Scheuerfeld auch weiterhin mit einem 'nahkauf' bedient wird, macht das ganze rund und bedeutet eine Win-win-Situation für unsere Region.„

Geschäftsführer betonen ausgeprägten Heimatbezug

Mit dem neuen Markt in Betzdorf werde Mockenhaupt laut Selbstauskunft rund 290 Arbeitsplätze bieten und damit zu den größten Unternehmen der Region zählen. Geschäftsführerin Kerstin Schnorrenberg betont unter anderem in der Pressemitteilung die Verbundenheit des Unternehmens zur Region. Benni Mockenhaupt, ebenfalls Geschäftsführer, fügt hinzu: „Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung und sind zuversichtlich, dass die Bemühungen zur Förderung einer nachhaltigen Lebensweise und zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen werden.“

Der Betzdorfer Markt soll auch auf lokale Partnerschaften setzen, „um die Gemeinschaft in Betzdorf und Umgebung zu stärken“, kündigt Rewe Mockenhaupt weiter an. Und offenbar wird am neuen Standort die Auswahl umfangreicher sein, wie aus dem Pressetext hervorgeht. Zudem soll der mit dem Engagement auch der Wirtschaftsstandort Betzdorf gestärkt werden.