Scherbenmeer nur knapp verhindert: Zwei Lkw mit Beinahe-Crash

Hierbei überfuhr er einen Durchlass und schaffte es nicht mehr, das Gespann, welches insgesamt 36 Paletten mit den unterschiedlichsten Getränken geladen hatte, zurück auf die Fahrbahn zu bringen.

Der Lkw rutschte samt Anhänger in Richtung Fahrbahngraben, kam aber noch rechtzeitig zum Stehen. Zwecks Bergung des Transporters rückte ein Fachunternehmen mit zwei Spezialfahrzeugen an. Vor der Bergung wurden die rund 1500 Getränkekisten in ein weiteres Fahrzeug umgeladen. Die Vollsperrung der K 34, so der Oberwambacher Ortsbürgermeister Hans-Joachim Ramseger gegenüber unserer Zeitung, habe bis in den Nachmittag hinein angedauert. Verletzt wurde gestern glücklicherweise niemand. at