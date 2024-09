Plus Wissen

Schaufenster der touristischen Möglichkeiten: Gut besuchte Messe „Erlebnis Natur“ in Wissen

Von Thomas Hoffmann

i Mehr als 1000 Gäste besuchten am Sonntag die Messe „Erlebnis Natur“ im Wissener Kulturwerk, die zum zehnten Male stattfand und mit zahlreichen Attraktionen die Vielfalt der Region Westerwald und des „Dreiländerecks“ Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen präsentierte. Foto: Thomas Hoffmann

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, diese Goethe-Weisheit hätte durchaus die Überschrift liefern können für die zehnte Messe „Erlebnis Natur“, die am Sonntag mehr als 1000 Besucher ins Wissener Kulturwerk lockte.