Michelbach

Schädling breitet sich in der Region aus: Eichenprozessionsspinner jetzt auch in Michelbach

Die giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners sind auch in diesem Sommer wieder auf dem Vormarsch. So sind aktuell Bäume an dem beliebten Fußweg oberhalb der Bahngleise in Michelbach von Gespinstnestern des Schädlings befallen.