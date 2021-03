Schädliches Mineral in Lüftungsanlage: Asbestproblem dürfte das Ende der Stadthalle Altenkirchen sein

„Alekärch schepp-schepp“, hallte es am 4. März 1984 durch die Stadthalle, als der Multifunktionsbau mit einer Sitzung der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen Premiere feierte – und 36 Jahre später, am 17. Februar 2020, dürfte die „Närrische Stadthalle“ auch die letzte Großveranstaltung in der „Guten Stube“ der Kreisstadt gewesen sein. Denn in der Lüftungsanlage der Stadthalle, die wegen der Corona-Pandemie derzeit nur für kleinere Zusammenkünfte genutzt werden kann, befindet sich gesundheitsgefährdendes Asbest.