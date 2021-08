Schadstoffe gefunden: Abriss der einstigen Kultkneipe Hirz ist derzeit unterbrochen

Eine Schönheit war es nie, das mausgraue Haus an der Siegener Straße in Altenkirchen, das mit dem Schriftzug „Gaststätte Hirz“ wie aus der Zeit gefallen wirkte. Mit dem abblätternden Putz und den vergilbten Gardinen wirkte es eher wie aus der Zeit gefallen – und auch um die Standsicherheit des Gebäudes war es zuletzt nicht mehr gut bestellt. Für den neuen Besitzer der Immobilie, die Tönjes Holding AG aus Delmenhorst, war dies der Grund, den Abriss in Auftrag zu geben – der kurz nach dem Start, aber schon wieder unterbrochen werden musste. Seit Wochenbeginn steht die frühere Kultkneipe nun als Ruine da.