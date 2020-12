Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 16:32 Uhr

Herdorf

Sassenroth: Gleitschirmfliegerin bei Notlandung verletzt

Bei einer Notlandung hat sich eine 34-jährige Gleitschirmfliegerin am Dienstagnachmittag verletzt. Nach Angaben der Polizei Betzdorf war die Frau von einem Hang in Herdorf-Sassenroth gestartet und hatte kurz nach dem Start Unstimmigkeiten in der Verleinung des Schirmes bemerkt. Die Fliegerin leitete eine Notlandung ein, landete auf den Füßen und zog sich Verletzungen an beiden Sprunggelenken zu.