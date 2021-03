Saskia Betz: Beyoncé-Fan aus Scheuerfeld schreibt Jugendroman

Dass die US-amerikanische Sängerin Beyoncé mit 28 Auszeichnungen einen Rekord bei den Grammys aufgestellt hat, das freut Saskia Betz aus Scheuerfeld. Denn die 19-Jährige ist ein großer Fan der Künstlerin und hat sogar eine eigene Fanseite gestaltet. Nicht nur das: Die Schülerin der Integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen hat ein Buch geschrieben, in dem Beyoncé und ihre Musik eine wichtige Rolle spielen. Es ist auf Deutsch verfasst worden, hat aber einen englischen Titel „Two hearts can't be apart“ und mit dem Untertitel „Glück auf Umwegen“. Der Jugendroman ist im Klecks-Eigenverlag erschienen.