Sanierung von Brücken und Straßen: Was in Alsdorf alles ansteht

Von Thomas Leurs

i Die kleine Brücke in der Lindenstraße war Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Laut Bauamt ist es höchste Zeit für eine Erneuerung der Brücke. Foto: Leurs

Da hat sich so einiges angesammelt, über das die Ratsmitglieder in Alsdorf im Haupt- und Finanzausschuss reden mussten. Neben Straßen müssen auch mehrere Brücken in den kommenden Jahren saniert werden. Und die Bushaltestellen sollen barrierefrei werden.