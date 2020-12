Alsdorf

Nach der Landesstraße 285 zwischen Daaden und Herdorf in der vergangenen Woche geht es nun in einem zweiten Bauabschnitt mit der Sanierung der Mittelnähte auf der L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach weiter. Diese bleibt deshalb bis voraussichtlich Freitag, 24. Juli, voll gesperrt. Also müssen sich auch im Oberkreis die Autofahrer in den Sommerferien weiterhin auf einige Baustellen und gesperrte Straßen einstellen.