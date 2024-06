Plus Niederfischbach Sanierung der L 208 in Niederfischbach: Bald ist wieder freie Fahrt Von Thomas Leurs i In Niederfischbacher Ortsteil Oberasdorf ist die Asphaltdecke bereits abgefräst. Die neue Decke soll bald folgen. Foto: Thomas Leurs Seit Mitte März war die Schnellstraße durch Niederfischbach voll gesperrt. Der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) musste über eine Gesamtstrecke von 3350 Metern zwischen den Abfahrten Hahnhof und der Konrad-Adenauer-Straße die Fahrbahnbefestigung erneuern. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Und auch im Niederfischbacher Ortsteil Oberasdorf gehen die Arbeiten gut voran. Lesezeit: 2 Minuten

„Die L 280 ist fertig“, sagte der für das Bauprojekt zuständige LBM-Mitarbeiter Markus Sehner unserer Zeitung auf Nachfrage. Es stünden jetzt nur noch kleinere Sanierungsarbeiten an. Laut einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 fahren über diese Strecke rund 7500 Fahrzeuge am Tag. Fahrzeuge, die den Asphalt mit der Zeit so stark ...