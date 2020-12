Kreis Altenkirchen

Im Land Rheinland-Pfalz in der Regierung bleiben, im Bund in Regierungsverantwortung kommen: Mit diesen Zielen gehen die Freien Demokraten in die Wahlen im kommenden Jahr. Auf einer Mitgliederversammlung im Kulturwerk in Wissen stellte die Partei am Samstag dafür personelle Weichen. Sandra Weeser aus Betzdorf wird die FDP erneut als Direktkandidatin des Wahlkreises Neuwied, zu dem auch der Kreis Altenkirchen gehört, in den Bundestagswahlkampf führen.