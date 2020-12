Wissen

Es gab sie tatsächlich, „die Schule am Meer“, die Sandra Lüpkes in ihrem gleichnamigen Roman im Rahmen der 19. Westerwälder Literaturtage im Wissener Kulturwerk vorstellte. Ein Stück deutscher Geschichte, gesehen durch das Brennglas eines Inselromans. Mit ihrem neuen Buch fügt die in Berlin lebende Autorin ihrer Sammlung an Romanen, Sach- und Drehbüchern eine weitere Perle hinzu.