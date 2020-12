Salamat Schiftah aus Altenkirchen: Mit Musik, Mystik und Naturwissenschaft

Altenkirchen

Wenn Salamat Schiftah in der Vergangenheit seine wertvollen Musikinstrumente, seine Bücher und CDs zusammenpackte, um damit auf Veranstaltungsreise zu gehen, dann hatte er dabei stets die Mission seines Lebens im Blick – den Einsatz für die Verständigung zwischen den Kulturen. Der 1938 in Kabul geborene Musiker, Poet und Naturwissenschaftler ist seit Jahrzehnten ein gefragter Gast auf Festivals im Zeichen der Ost-West-Begegnung, tritt aber ebenso gerne in unserer Region auf, um für Verständnis und Toleranz zu werben. In den letzten Monaten ist es durch Corona ruhig um den fast vollständig erblindeten Altenkirchener geworden. Im Interview mit der RZ sprach Salamat Schiftah nun über den Einbruch seines konzertanten Schaffens, aber auch über seine beeindruckende Interpretation des inzwischen etwas abgenutzten Appells, die Krise als Chance zu nutzen.