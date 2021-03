Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer tourt virtuell im Wahlkampf durch Rheinland-Pfalz. Am Montagabend hatte sie in ihr „Wohnzimmerstudio“ in Mainz Gesundheitsministerin und Landtagskandidatin Sabine-Bätzing-Lichtenthäler aus dem Wahlkreis Betzdorf-Kirchen eingeladen. Julius Kessler moderierte den Plausch der beiden Damen von der SPD.