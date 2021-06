RZ-Umfrage im Kreis Altenkirchen: In Seniorenheime kehrt ein Stück Normalität zurück

Seniorenheime rückten zu Beginn der Pandemie schnell ins Blickfeld – lebten hier doch Menschen mit einem hohen Risiko, sich zu infizieren. Nur zu verständlich, dass in den Einrichtungen versucht wurde, die älteren Menschen bestmöglich zu schützen. Was aber oft einherging mit sehr viel Einsamkeit. Doch wie sieht es jetzt aus, wo sinkende Inzidenzen das öffentliche Leben wieder erwachen lässt? Unsere Zeitung hat sich im AK-Land exemplarisch umgehört. Und um es vorwegzunehmen: Ein Stück Normalität kehrt auch wieder in die Seniorenheime zurück.