Ob an der Tankstelle, der Supermarktkasse oder bei Gas und Strom: Der Ausruf „Alles wird teurer“ ist derzeit nicht selten zu hören – und lässt sich auch mit Fakten untermauern. Drehen in dieser Situation auch kommunale Eigenbetriebe an der Preisschraube und geben gestiegene Kosten mit einer Erhöhung der Wasserpreise an die Verbraucher weiter? Dazu hat sich die RZ im AK-Land umgehört.