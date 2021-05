Das Testen ist neben dem Impfen eine der wichtigsten Säulen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch im Kreis Altenkirchen haben die Menschen vielerorts die Möglichkeit, sich auf das tückische Virus testen zu lassen. Doch wie läuft es in den einzelnen Einrichtungen? Wir haben uns exemplarisch umgehört. Und um eines vorwegzunehmen: Viele Mitarbeiter in den Teststationen haben alle Hände voll zu tun.