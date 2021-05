119 eigenständige Gemeinden gibt es im Kreis Altenkirchen. Dabei gleicht keinem Ort dem anderen. Doch was ist das besondere an Ihrer Heimat? In welchem Dorf, Stadt oder Ortsteil fühlen Sie sich wohl? In der neuen RZ-Serie „Ich lebe gerne in...“ berichten Leser über ihre Heimatverbundenheit und die Gründe dafür.