Intensivstationen an der Grenze der Belastbarkeit, unumgängliche Kontaktbeschränkungen, aber auch Hoffnungen in die gerade angelaufene Impfkampagne. Mit gemischten Gefühlen haben wohl die meisten von uns das vergangene Silvesterfest in ungewohnt ruhiger Atmosphäre verbracht. Am Ende von 2021 steht fest: Die Corona-Pandemie ist auch in diesem Jahr das beherrschende Thema geblieben und lässt auch in dieser Silvesternacht kein gänzlich unbeschwertes Feiern zu.