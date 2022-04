Die aktuelle Weltlage, die Schreckensbilder eines brutalen Kriegs in Europa vor Augen, das Wissen um die geschundene Welt und die zunehmenden Ängste und Sorgen vieler Menschen, lässt den Karfreitag und die froh machende Botschaft des Osterfestes zu einer besonderen Herausforderung werden. Pfarrer Martin Autschbach (Schulreferent der Evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied) nimmt uns in einem Gastbeitrag mit in seine Gedanken zur „Passion 2022“.