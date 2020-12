Betzdorf

Noch befindet sich der Franziskus-Kindergarten im Gebäude der Martin-Luther-Grundschule in der Martin-Luther-Straße. Doch Schule wie Kita werden in das ehemalige Realschulgebäude in der Schützenstraße umziehen. Dort sind seit Monaten die Handwerker aktiv, um alles passend umzubauen. Dazu gehörte auch eine unerwartete Asbestsanierung in den Räumen der zukünftigen Kita. „Hier ist aber nun alles in Ordnung“, erläuterte Maik Dörner, der beim Bauamt verantwortlich für den Umbau zur Kita zeichnet. Über die Baumaßnahme berichtete die RZ bereits ausführlich.