Altenkirchen Rund um Altenkirchen: Illegal Müll entsorgt Rund um Altenkirchen gab es vor und während der Weihnachtsfeiertage illegale Müllablagerungen. Wie das Ordnungsamt mitteilt, wurde am vergangenen Dienstag Sperrmüll am Rand eines Wirtschaftsweges zwischen Oberölfen und Wölmersen gefunden. Zeitgleich konnte auch in der Gemarkung Wölmersen eine Ablagerung festgestellt werden.

Ebenso am Dienstag wurde eine illegale Müllentsorgung zwischen den an der Wiedstraße befindlichen Altkleider- und Glascontainern in Altenkirchen-Leuzbach gefunden. Sollten Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bittet das Ordnungsamt um Kontaktaufnahme unter Tel. 02681/850. Wie die Polizeiinspektion Altenkirchen mitteilt, wurde über Weihnachten unerlaubt Schlachtabfall an dem Verbindungsweg von Altenkirchen-Dieperzen nach Obererbach abgelagert. Die Überreste eines kleineren weißen Schafes wurden von Spaziergängern am Rand einer Buchenanpflanzung gefunden. Hinweise auf den oder die Täter werden von der Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 entgegen genommen.