Kreis Altenkirchen

Der heimische Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel erneuert aus aktuellem Anlass seine Forderung, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. „Es vergeht kaum ein Tag, an dem in der Lokalpresse nicht über Wölfe und Wolfsrisse an Weide- und Nutztieren auch in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied berichtet wird."