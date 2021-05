Der alten Linde in der Ortsmitte von Dickendorf wird mit der Säge zu Leibe gerückt: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist an dem imposanten Baum in der Talstraße ein starker Kronenrückschnitt durchgeführt worden. Die Maßnahme erfolge auf Veranlassung der Unteren Naturschutzbehörde und sei aufgrund eines Fachgutachtens notwendig, um das Naturdenkmal langfristig zu erhalten, heißt es seitens der Kreisverwaltung.