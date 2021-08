Rückkehrer befeuern die Pandemie: Im AK-Land sechs Neuinfektionen – Starker Zuwachs im Nachbarkreis

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Altenkirchen ist am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) um 6 auf nunmehr 5042 seit Pandemiebeginn gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich demzufolge nur leicht verändert und liegt aktuell bei 41,9 (Montag: 41,1).

Laut dem LUA gibt es 85 aktuelle Corona-Fälle im AK-Land, 4856 Menschen als genesen, 101 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Einen starken Zuwachs an Neuinfektionen verzeichnet mit 21 der Kreis Neuwied. Laut dem dortigen Landrat Achim Hallerbach befeuern Reiserückkehrer die Dynamik. Er mahnt in diesem Zusammenhang die Beachtung der Corona-Einreiseverordnung an, nach der alle, die nicht über einen Genesenen- oder Impfnachweis verfügen, und – egal auf welchem Weg – aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, einen negativen Test nachweisen müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für den Kreis Neuwied bei 41,7 für den Westerwaldkreis bei 38,1.