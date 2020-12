Kreis Altenkirchen

Unterstützung für seine Bewerbung um ein Landtagsmandat bekommt der Altenkirchener Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt vom SPD-Nachwuchs im Kreis Altenkirchen. „Wir freuen uns, dass wir mit Matthias einen Kandidaten haben, der gerade für die Belange junger Menschen immer ein offenes Ohr besitzt“, begrüßt der Juso-Kreisvorsitzende Philip Schimkat in einer Pressemitteilung die Entscheidung Gibhardts, das Rennen um die Nachfolge Heijo Höfers als Landtagsabgeordneter antreten zu wollen. Als ehemaliger Leiter des Evangelischen Kinder- und Jugendzentrums Kompa in Altenkirchen habe Gibhardt bewiesen, dass ihm die Interessen von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen liegen.