1001 Delegierte der CDU Deutschlands treffen sich am Samstag digital, um Friedrich Merz zum neuen Bundesvorsitzenden zu wählen. Die Wahl von Friedrich Merz als Nachfolger von Armin Laschet gilt als sicher, nachdem die Partei zuvor erstmals die Mitglieder an der Entscheidung beteiligt. Doch was verspricht sich die CDU von dem Wechsel an der Spitze? Schafft es Merz, die Partei nach der Schlappe bei der Bundestagswahl wieder stark zu machen? Wir haben uns bei heimischen Christdemokraten umgehört.