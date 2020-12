Wissen

Gesundheitswesen, Digitalisierung und Bahnlärm: Dies sind einige der Schwerpunktthemen, die den Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel in den vergangenen Jahren antreiben. Und hier will er auch in der nächsten Wahlperiode des Deutschen Bundestages am Ball bleiben. Das Votum der Delegierten der CDU-Kreisverbände Altenkirchen und Neuwied hat er dafür schon mal in der Tasche. Im Kulturwerk in Wissen votierten am Freitag 94 von 100 Stimmberechtigte der beiden Kreisverbände aus dem Westerwald für den 64-jährigen Politiker aus Windhagen (Kreis Neuwied), erneut das Direktmandat für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen (197) zu holen (die RZ berichtete). Mit dieser Abstimmung soll Rüddel zum vierten Mal in Folge in den Bundestag einziehen.