Plus Herdorf Rückblick kurz vorm Ruhestand: Was blinde Mäuse Herdorfs Stadtbürgermeister lehrten Von Daniel-D. Pirker i Zu seinem Amtsantritt 1995 als Stadtoberhaupt schenkte seine Schwester Uwe Erner Mausfigürchen und das Kinderbuch „Sieben Blinde Mäuse“. Die Lektüre habe ihm dabei geholfen, eine Sache aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, so Erner heute. Foto: Daniel-D. Pirker Nach fast 30 Jahren tritt Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Erner den Ruhestand an. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich an vergangene Herausforderungen. Ein Thema beschäftigt ihn dabei bis heute. Lesezeit: 5 Minuten

Nein, Erinnerungsstücke pflege er keine in seinem Büro zu sammeln. Auch in seinen letzten Tagen als Stadtbürgermeister der viertgrößten Gemeinde im Kreis Altenkirchen bleibt sich Uwe Erner da treu. Eine Ausnahme fällt dann doch ins Auge: In Matrosen-Uniformen gekleidete Mausskulpturen, etwa so groß wie eine Playmobilfigur. Dazu das Kinderbuch „Sieben ...